28 февраля 2024, 02:27
«Убитых намного больше». Бойцы ВСУ назвали ложью слова Зеленского о потерях
«РВ»: бойцы ВСУ опровергли слова Зеленского о потерях на фронте
Опрошенные в Одессе украинские военнослужащие опровергли слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что потери ВСУ в ходе конфликта составили всего 31 тысячу человек. Видео с опросом опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Убитых намного больше», — заявили бойцы ВСУ.
Реклама
По их словам, Зеленский солгал, когда озвучил цифру потерь. Они заявили, что реальное число погибших в разы больше. Канал уточнил, что ранее аналогичный опрос провели в Киеве, причем с таким же результатом.
Ранее в США оценили боеспособность элитных украинских подразделений, отметив, что она снизилась из-за острой нехватки техники и серьезных потерь на поле боя.
До этого представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ оставили села Северное и Степовое на Авдеевском направлении в ДНР.
Кроме того, Минобороны России сообщало, что украинская армия недавно потеряла в этом районе до 410 бойцов, 20 автомобилей, четыре боевые бронемашины, три боевые машины пехоты, танк и гаубицу Д-30.
Смертность
Одесса
Опросы
ВСУ
Украина
Конфликт на востоке Украины
Реклама
Реклама