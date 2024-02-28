Мир 28 февраля 2024, 02:27 «Убитых намного больше». Бойцы ВСУ назвали ложью слова Зеленского о потерях «РВ»: бойцы ВСУ опровергли слова Зеленского о потерях на фронте РИА «Новости»

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Опрошенные в Одессе украинские военнослужащие опровергли слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что потери ВСУ в ходе конфликта составили всего 31 тысячу человек. Видео с опросом опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Убитых намного больше», — заявили бойцы ВСУ.

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По их словам, Зеленский солгал, когда озвучил цифру потерь. Они заявили, что реальное число погибших в разы больше. Канал уточнил, что ранее аналогичный опрос провели в Киеве, причем с таким же результатом.

Ранее в США оценили боеспособность элитных украинских подразделений, отметив, что она снизилась из-за острой нехватки техники и серьезных потерь на поле боя.

До этого представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ оставили села Северное и Степовое на Авдеевском направлении в ДНР.

Кроме того, Минобороны России сообщало, что украинская армия недавно потеряла в этом районе до 410 бойцов, 20 автомобилей, четыре боевые бронемашины, три боевые машины пехоты, танк и гаубицу Д-30.