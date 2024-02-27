Мир 27 февраля 2024, 21:14 «Серьезно подорвана». Боеспособность элитных войск ВСУ оценили в США MWM: серьезные потери подорвали боеспособность элитных подразделений ВСУ РИА «Новости»

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Острая нехватка техники и серьезные потери на поле боя снизили боеспособность подразделений украинских войск. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«Западные источники все чаще сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — указали в материале.

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Элитные подразделения ВСУ, помимо проблем с вооружениями, пожаловались на острую нехватку живой силы. Украинские источники рассказали, что на фронте украинская армия несет огромные потери, которые достигли 80-90% от их боевого состава, резюмировал автор статьи.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сильно занизил боевые потери своей страны на фронте. За два года спецоперации потери ВСУ превысили официальное число в более чем 16 раз. В боевых действиях получили ранения и погибли около 500 тысяч военнослужащих.