Мир 20 февраля 2024, 11:57 Убитому в Испании летчику-перебежчику давали возможность остаться на Украине СНБО: угнавшему вертолет пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

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Российскому летчику Максиму Кузьминову, который угнал военный вертолет и перешел на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине. Об этом изданию «Украинская правда» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона защитила бы пилота, если бы тот принял решение остаться в стране.

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«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — указал Данилов.

Ранее военный летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8, перешел на сторону противника и сбежал в Испанию. Позже мужчину застрелили в городе Вильяхойос. В «Украинской правде» отмечали, что пилот умер после встречи с бывшей женой. Рядом с местом убийства находился сгоревший автомобиль.

По информации RT, у Кузьминова не было супруги, а в Испанию он сбежал без своей девушки.