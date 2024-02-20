20 февраля 2024, 11:57
Убитому в Испании летчику-перебежчику давали возможность остаться на Украине
СНБО: угнавшему вертолет пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине
Российскому летчику Максиму Кузьминову, который угнал военный вертолет и перешел на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине. Об этом изданию «Украинская правда» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, украинская сторона защитила бы пилота, если бы тот принял решение остаться в стране.
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«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — указал Данилов.
Ранее военный летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8, перешел на сторону противника и сбежал в Испанию. Позже мужчину застрелили в городе Вильяхойос. В «Украинской правде» отмечали, что пилот умер после встречи с бывшей женой. Рядом с местом убийства находился сгоревший автомобиль.
По информации RT, у Кузьминова не было супруги, а в Испанию он сбежал без своей девушки.
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