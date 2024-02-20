Мир 20 февраля 2024, 00:52 «Пригласил бывшую». В ГУР Украины рассказали подробности убийства перебежчика Кузьминова ГУР: Кузьминова могли убить после того, как он позвал к себе экс-возлюбленную Pixabay

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Пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет, могли убить после того, как он позвал в гости свою бывшую возлюбленную. Об этом заявило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники ГУР Украины.

«Он (Кузьминов — прим. ред.) же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: он пригласил свою бывшую к себе и его нашли застреленным», — сказано в статье.

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По данным журналистов, недалеко от места случившегося обнаружили сгоревший автомобиль, на котором, вероятно, могли сбежать причастные к происшествию.

Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила данные о смерти Кузьминова. До этого о его гибели сообщил итальянский ресурс Il Corrispondente. Там сказано, что тело летчика нашли 13 февраля, в него стреляли 12 раз, после чего переехали на автомобиле. Заголовок новости гласил: «Предатели долго не живут».