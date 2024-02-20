Мир 20 февраля 2024, 01:29 Агентство Efe подтвердило, что в Испании убили угнавшего вертолет пилота Кузьминова Источники Efe подтвердили, что в Испании убили пилота Максима Кузьминова Pxhere

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Агентство Efe подтвердило информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет. Мужчина скончался в Испании.

«Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию», — написали авторы статьи.

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Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники ГУР Украины заявило, что Кузьминова могли убить после того, как он пригласил к себе бывшую возлюбленную. Недалеко от места происшествия обнаружили сгоревшую машину, на которой, предположительно, сбежали причастные к убийству.

О гибели пилота сообщил ресурс Il Corrispondente. Там отметили, что летчика обнаружили застреленным. В него выстрелили 12 раз, а потом переехали на автомобиле. Новость выпустили с заголовком «Предатели долго не живут», она собрала много разгневанных комментариев со стороны украинских пользователей.