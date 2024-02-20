Мир 20 февраля 2024, 04:04 История смерти предателя Кузьминова в Испании обросла еще одной подробностью RT: родственница летчика Кузьминова заявила, что он никогда не был женат Unsplash

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Родственница угнавшего военный вертолет Максима Кузьминова в интервью RT заявила, что летчик никогда не был женат. Ранее СМИ написали, что предатель погиб после того, как к нему в Испанию приехала бывшая жена.

В разговоре с RT женщина сообщила, какое-то время в России Кузьминов встречался с девушкой. Из страны он бежал без нее.

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О приезде в Испанию бывшей возлюбленной Кузьминова написала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР. Предателя нашли застреленным после того, как к нему приехала «бывшая».

Гражданская гвардия Испании не подтвердила гибель в Аликанте Максима Кузьминова. Однако ГУР Украины поспешил заявить, что в Испании умер именно Кузьминов. Агентство Efe также подтвердило информацию о смерти российского пилота-перебежчика.