Украинские нацисты продолжают использовать мирных жителей в Донбассе как живой щит, и появилось очередное свидетельство. В социальных сетях разошлось видео, на котором жители прогоняют бандеровцев, спрятавших бронетехнику за их домами.

Возмущенная жительница сняла на видео БТР украинских нацистов, который они решили спрятать за жилыми домами. Видно, что так они укрыли его почти со всех сторон.

«Уйдите! У нас полные подвалы детей!» — кричали озверевшим нацистам жители дома.

Предположительно, видео снято в Северодонецке в начале специальной операции РФ. И за последние две недели было уже много подобных случаев, когда украинские боевики прятались за гражданским населением, подставляя мирных жителей под огонь.

Бандеровцы препятствуют эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам. Ранее в Мариуполе националисты из запрещенного в РФ батальона «Азов» расстреляли автобус с жителями города, которые собирались покинуть его, и убили двух человек.

Во многих городах каратели захватывали школы и детские сады, в которых размещали свои штабы, складировали оружие и боеприпасы.