Власть 14 января 2023, 04:26 Россия затребовала заседание Совбеза ООН из-за гонений Киева на УПЦ Постпред России Небензя запросил заседание СБ ООН из-за гонений Киева на УПЦ РИА «Новости»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил назначить отдельное заседание Совета безопасности по вопросу преследования инакомыслящих на Украине и гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Обращение Небензи опубликовано на официальном сайте российского представительства при всемирной организации.

«В стране при попустительстве коллективного Запада режим [президента Украины Владимира] Зеленского превратился в авторитарную диктатуру <…>. В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь», — заявил Небензя.

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Последствия таких действий вызывают опасения, отметил постпред, поэтому ситуация заслуживает отдельного внимания членов Совета безопасности.

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«В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января», — подчеркнул Небензя.

В своем выступлении постпред отметил, что Украину превратили в «натовскую ЧВК», которую заставляют воевать за чужие цели.