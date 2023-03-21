Мир 21 марта 2023, 01:58 Зеленского обвинили в оскорблении миллионов верующих украинцев Представитель РПЦ Легойда: Зеленский оскорбил миллионы верующих украинцев РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский проявляет неуважение к миллионам верующих в своей стране, отказывая Украинской православной церкви в праве на существование. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви Зеленский в очередной раз демонстрирует неуважение к миллионам украинским верующим. Он не позволяет людям отстаивать свои право на то, чтоб молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды», — написал он.

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Легойда напомнил, что подобное решение приняли и в России, когда пришла новая власть в 1917 году. По его словам, людей лишили основных прав из-за того, что кто-то по ту сторону океана решил, что Украинская православная церковь не имеет права на существование.

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Ранее украинские верующие не дали взять власть в Киево-Печерской лавре раскольникам. Настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко уверяет, что народ искренне любит эту церковь и понимает, где есть благодать.

Однако позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине попала в заложники Киевского режима.