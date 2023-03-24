Власть 24 марта 2023, 03:23 Захарова предрекла трагические последствия борьбы с УПЦ на Украине Захарова: гонения Киева на УПЦ приведут к трагическим последствиям РИА «Новости»

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Борьба украинских властей с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) вышла на новый уровень и будет иметь трагические последствия. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими», — сказала она.

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Захарова также осудила недавнее сожжение Корана украинскими военными, видеозапись которого опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров, и пообещал, что виновные будут найдены и наказаны.

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Дипломат добавила, что такие случаи, как сожжение Корана и депортация православных монахов, лишая их доступа к святыням, становятся систематичными. Захарова уверяет что украинские власти не остановятся на этом и пойдут дальше.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в оскорблении миллионов верующих. В очередной раз отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви он показал свое неуважение к ним. Зеленский не дает людям отстаивать право на то, чтоб молиться в той Церкви, где молились их деды и прадеды.