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    07 января 2021, 03:24

    Twitter заблокировал аккаунт Трампа

    Валерия Шафирко

    Twitter временно заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении компании.

    Блокировка аккаунта продлиться 12 часов, но если Трамп не удалит со своей странице три твита, нарушающие правила соцсети, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.

    Twitter заблокировал аккаунт Трампа | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

    В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.

    Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом. А также призвал Трампа выступить по национальному телевидению, чтобы «выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады».