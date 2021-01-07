Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Блокировка аккаунта продлиться 12 часов, но если Трамп не удалит со своей странице три твита, нарушающие правила соцсети, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.
Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.
В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.
Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом. А также призвал Трампа выступить по национальному телевидению, чтобы «выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады».