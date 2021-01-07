Twitter заблокировал аккаунт Трампа

Twitter временно заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении компании.

Блокировка аккаунта продлиться 12 часов, но если Трамп не удалит со своей странице три твита, нарушающие правила соцсети, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.

Источник фото: Twitter

Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.

Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом. А также призвал Трампа выступить по национальному телевидению, чтобы «выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады».