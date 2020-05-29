Twitter позвали переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

Немецкий чиновник пригласил компанию Twitter переехать в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.

«Хэй, Twitter и Джек (Джек Дорси, создатель соцсети — прим. ред.) это приглашение перебраться в Германию. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюз. У нас отличная экосистема для стартапов и технологичных компаний, ваша компания отлично впишется, и я открою любые двери для вас», — написал уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек в Twitter. В своем сообщении он не забыл также отметить и самого Трампа.

А началось все с того, что американский лидер на своей странице в Тwittеr возмутился из-за предложения губернатора Калифорнии рассылать избирательные бюллетени по почте. Соцсеть же пометила его публикацию как лживую, а пользователям посоветовали побольше почитать на эту тему.

Реакция Трампа последовала незамедлительно — он заявил, что может закрыть или ограничить работу социальных сетей. Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом позже сообщило, что Трамп уже подписал указ о регулировании работы соцсетей.