Twitter пометил сообщение Трампа как фейк

«Нет никаких сомнений, что бюллетени для рассылки по почте — это мошенничество. Почтовые ящики вскроют, избирательные бюллетени подделают, незаконно распечатают и подпишут обманным путем. Губернатор Калифорнии собрался рассылать бюллетени миллионам людей…», — написал президент США Дональд Трамп.

Под этим сообщением теперь красуется восклицательный знак и призыв перепроверить посты Трампа на достоверность. Есть там и ссылка на материалы по теме голосования.

Ранее глава Белого Дома рассказал, как ведет Twitter. По его словам, он делает это сам не всегда. Трамп оставляет сообщения рано утром или ночью, в остальное время этим занимается помощник.

В начале марта Twitter признал фейком видео, на котором кандидат в президенты США Джо Байден предлагает переизбрать Трампа на новый срок.