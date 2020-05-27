Трамп отреагировал на отметку своих постов в Twitter как фейковых
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может закрыть или ограничить работу социальных сетей. Такую реакцию вызвала пометка его публикаций в Twitter как фейковых. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.
«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, но не позволим этому произойти», — подчеркнул Трамп.
Представители информационного агенства выразили сомнения в том, что Трамп действительно может регулировать работу социальных сетей. Они заметили, что власти не наделены такими полномочиями.
Ранее Дональд Трамп поделился в Тwittеr возмущением о действиях губернатора Калифорнии. Разработчики отметили публикацию как лживую.