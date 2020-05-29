Трамп подписал указ, регулирующий работу соцсетей

Предполагается, что новый закон, который уже обещал принять Трамп, будет регулировать работу соцсетей в стране.

Спор между президентом и социальными медиа возник после того, как Twitter 26 мая идентифицировал некоторые посты Трампа как содержащие неправду, а именно необоснованные высказывания о голосовании по электронной почте.

В этих сообщениях лидер США якобы «ложно утверждает, что почтовые бюллетени приводят к фальсификации голосования и получению бюллетеней не имеющими права голоса избирателями». Администрация Twitter разместили под этими постами предупредительный значок. Он означает, что читателям лучше самостоятельно проверить содержание сообщение.

В ответ на это глава Белого Дома указал, соцсети не дают звучать голосам консерваторов, и дал обещание «жестко регулировать или закрывать их».