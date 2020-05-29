    29 мая 2020, 00:09

    Трамп подписал указ, регулирующий работу соцсетей

    Александра Каширина

    Американский президент Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
    Трамп подписал указ, регулирующий работу соцсетей

    Предполагается, что новый закон, который уже обещал принять Трамп, будет регулировать работу соцсетей в стране.

    Спор между президентом и социальными медиа возник после того, как Twitter 26 мая идентифицировал некоторые посты Трампа как содержащие неправду, а именно необоснованные высказывания о голосовании по электронной почте.

    В этих сообщениях лидер США якобы «ложно утверждает, что почтовые бюллетени приводят к фальсификации голосования и получению бюллетеней не имеющими права голоса избирателями». Администрация Twitter разместили под этими постами предупредительный значок. Он означает, что читателям лучше самостоятельно проверить содержание сообщение.

    В ответ на это глава Белого Дома указал, соцсети не дают звучать голосам консерваторов, и дал обещание «жестко регулировать или закрывать их».