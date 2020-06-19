Twitter и Facebook не нашли иностранного вмешательства в протесты в США

«К настоящему моменту мы не видели, чтобы иностранные игроки были вовлечены в скоординированные вредоносные действия в свете протестов», — заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

С ним согласилось и руководство Twitter. Оно тоже не нашло никаких согласованных действий из других государств.

Ранее о так называемом иностранном вмешательстве в американские протесты заявлял генпрокурор США Уильям Барр. В МИД России назвали эти слова мифом и неуважением к собственной нации.

О беспорядках в США накануне высказался президент России. Он назвал произошедшее проявлением «глубинных внутренних кризисов».

Массовые беспорядки и протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его убили полицейские во время задержания.