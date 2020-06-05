Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в американские протесты

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в американские протесты. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие», — заявил он. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами.

«Неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — пояснила она.

Уже больше недели в США бушуют массовые протесты. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский наступил коленом на шею Флойда и не отпускал его, несмотря на просьбы мужчины. Задержанного госпитализировали, он умер в реанимации. Утром колонна протестующих в Вашингтоне дошла до улицы возле Белого дома.