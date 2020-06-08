МИД ответил на обвинения в причастности к протестам в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что причастность России к протестам — миф. Такое мнение показывает неуважение к своим гражданам.

Об этом она сообщила в беседе с газетой «Комсомольская правда».

«Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что „за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия“, — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — отметила Захарова.

Она добавила, что российские политики ни раз советовали американским коллегам заниматься своими внутренними делами, чем «поучать всех остальных».

«Именно Москва говорила много лет о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, — на территории США», — заключила дипломат.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в американские протесты. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.