МИД ответил на обвинения в причастности к протестам в США
Об этом она сообщила в беседе с газетой «Комсомольская правда».
«Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что „за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия“, — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — отметила Захарова.
Она добавила, что российские политики ни раз советовали американским коллегам заниматься своими внутренними делами, чем «поучать всех остальных».
«Именно Москва говорила много лет о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, — на территории США», — заключила дипломат.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в американские протесты. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.