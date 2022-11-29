Мир 29 ноября 2022, 12:56 Турция при необходимости проведет наземную операцию в Сирии — представитель Эрдогана Представитель турецкого лидера Калын: Турция проведет операцию в Сирии при необходимости Викимедиа

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Турция проведет на севере Сирии наземную операцию тогда, когда сочтет необходимым. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала A Haber.

«Операция может быть проведена в любой момент, сегодня завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — сказал Калын.

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Он подчеркнул, что турецкие власти не собираются ни у кого спрашивать разрешения для проведения операции. Также Турция не намерена ни перед кем отчитываться по ее итогам.

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Турция начала свою операцию в Ираке и на севере Сирии во второй половине ноября. Удары наносились по курдским районам. Турецкие власти считают, что именно курды стоят за терактом в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек.

Ранее российские власти попросили турецкую сторону отказаться от операции в Сирии, поскольку все может закончиться эскалацией конфликта в регионе. Тем временем Альянс курдов «Силы демократической Сирии» (СДС) попросил Россию быть посредником в переговорах с официальными сирийскими властями по вопросу защиты их территории на северо-востоке страны.