Мир 29 ноября 2022, 09:07 Курды попросили Россию стать посредником в переговорах с Сирией Альянс СДС заявил, что США не поддерживают действия Турции на северо-востоке Сирии

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Альянс курдов «Силы демократической Сирии» (СДС) попросил Россию стать посредником в переговорах представителей объединения и официальных властей их страны. Об этом в интервью телеканалу Al Hadath рассказал представитель организации.

«Обратились с просьбой к представителям России выступить инициаторами нашего соглашения о координации действий [с официальными сирийскими властями] в Дамаске для защиты нашей территории [на северо-востоке страны]», — сообщил он.

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По его словам, между организацией и РФ уже прошли предварительные переговоры. Представители России рассказали членам СДС об условиях турецкой стороны, но эти требования были отвергнуты в Альянсе.

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Также собеседник телеканала сообщил, что власти Америки осудили нападки на северо-восток Сирии.

«Однако США так и не предприняли серьезных шагов», — отметил он.

Турция начала военную операцию на территории Сирии в середине ноября. Президент атакующей стороны Реджеп Тайип Эрдоган объяснил эти маневры борьбой с террористами. При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе воздушной части операции были уничтожены штаб, туннели и склады Рабочей партии Курдистана (РПК), которые располагались на севере Сирии и Ирака.