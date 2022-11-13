13 ноября 2022, 17:28
Теракт назвали одной из версий взрыва в Стамбуле
Mynet: одна из версий взрыва в Стамбуле — теракт
Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва, который прогремел в пешеходной зоне в центре Стамбула. Об этом сообщил портал Mynet.
После взрыва правоохранители начали работать с записями со всех видеокамер и выяснять, где оставили начиненную взрывчаткой сумка.
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Генпрокуратура Стамбула назвала взрыв террористическим актом.
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Местные СМИ также указали, что власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва. Журналисты отметили, что их попросили убрать камеры и не снимать, уточнил ТАСС.
В Сети распространялось видео якобы со смертником на улице и последующим взрывом. Позже выяснилось, что это кадры другого теракта, который произошел в июне 2016 года.
При взрыве, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще более 10 пострадали.
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