Происшествия 13 ноября 2022, 17:28 Теракт назвали одной из версий взрыва в Стамбуле Mynet: одна из версий взрыва в Стамбуле — теракт Соцсети

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Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва, который прогремел в пешеходной зоне в центре Стамбула. Об этом сообщил портал Mynet.

После взрыва правоохранители начали работать с записями со всех видеокамер и выяснять, где оставили начиненную взрывчаткой сумка.

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Генпрокуратура Стамбула назвала взрыв террористическим актом.

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Местные СМИ также указали, что власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва. Журналисты отметили, что их попросили убрать камеры и не снимать, уточнил ТАСС.

В Сети распространялось видео якобы со смертником на улице и последующим взрывом. Позже выяснилось, что это кадры другого теракта, который произошел в июне 2016 года.

При взрыве, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще более 10 пострадали.