Мир 23 ноября 2022, 14:08 Россия призвала Турцию отказаться от операции в Сирии Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Турции стоит отказаться от операции в Сирии РИА «Новости»

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Наземная операция Турции в Сирии приведет к дальнейшей эскалации в регионе. В этой связи Россия призвала руководство республики отказаться от своих планов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев.

Он подчеркнул, что вопрос подняли на 19-й международной встрече по Сирии в астанинском формате.

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«На полях этого форума вчера, да и сегодня тоже, состоялось большое количество очень подробных консультаций, встреч, бесед — с турецкой, иранской делегациями, с сирийскими сторонами в лице оппозиции и правительства, а также очень интересные встречи прошли и с наблюдателями из Иордании, Ирака и Ливана. Отдельно мы провели расширенные консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном», — заявил Лаврентьев.

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Специальный представитель президента России подчеркнул, что рассчитывает на положительную реакцию властей Турции по этому вопросу.

Он добавил, что решение курдского вопроса — важный фактор, который позволит стабилизировать ситуацию в регионе. Но пока этому мешают действия США, которые проводят деструктивную политику на северо-востоке Сирии.

Окончательное решение по работе механизма трансграничной помощи Сирии примут в конце декабря, подытожил Лаврентьев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках проведения операции «Коготь-меч» по уничтожению вооруженных курдских формирований на севере Ирака и Сирии военные готовы ввести танки и артиллерию. По его словам, все имена и позиции террористов хорошо известны.

Вооруженные силы Турции приступили к проведению военной операции в Сирии и Ираке после теракта в Стамбуле. Пока они нанесли серию авиаударов по позициям вооруженных формирований «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана, признанных в стране террористическими организациями.