Турция опровергла сообщения об одобрении производства «Спутника V»

Турция опровергла информацию об одобрении производства российской вакцины «Спутник V» на территории страны. По словам члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, журналисты его слова истолковали неправильно.

Ученый уточнил в разговоре с РИА «Новости», что испытания российской вакцины продолжаются, об одобрении производства говорить еще рано.

Первой сообщение об одобрении опубликовала газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза. Ученый предполагает, что журналист его неправильно понял.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — сказал специалист.

В апреле в Турции начала ухудшаться эпидемическая обстановка. Россиянка, живущая в солнечной стране, рассказала «360», что власти ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса и ввели комендантский час. С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила полеты в Турцию.