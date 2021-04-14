Жительница Турции рассказала о жестких ограничениях из-за новой волны ковида. Туристов они почти не касаются

Турция ужесточила ограничительные меры в связи с участившимися случаями заболевания СОVID-19. Живущая в Анкаре журналистка Елена рассказала «360», что теперь комендантский час начинается в 19:00.

«Вчера президент Турции ужесточил карантинные меры. Если раньше можно было выходить на улицу до 21:00 в будни, то сейчас можно выходить на улицу до 19:00. В выходные возможно дойти до ближайшего магазина до 17:00», — сказала девушка, которая является гражданкой РФ.

По ее словам, передвижение между городами на общественном транспорте запрещено. В другой город можно добраться только на личном автомобиле и до 19:00. Все рестораны в Турции закрыты и работают только на вынос. Также закрыты все парикмахерские и спортивные залы.

«Все эти меры распространяются только на местных жителей и на людей, у которых есть вид на жительство. Туристов эти правила не касаются. Они могут свободно гулять в выходные дни, а также в будни после 19:00», — заметила Елена.

Одно из немногих неудобств для туристов — закрытые рестораны. Отдыхающие могут питаться только у себя в отеле.

Собеседница «360» напомнила, что на территории Турции по-прежнему действует масочный режим в общественных местах и на улице. Туристов это тоже касается. Штраф за отсутствие маски — 3000 лир. Это примерно 30 тысяч рублей.

«В Турции осталось немного туристов. Остались те люди, которые прилетели до 15 апреля, и уже заканчивается отдых. Они ждут когда смогут вернуться домой», — добавила Елена.

Россия ограничивает полеты с Турцией на период с 15 апреля до 1 июня. Однако два регулярных рейса из Москвы в Стамбул и обратно будут и дальше выполняться. Также будут действовать вывозные рейсы.