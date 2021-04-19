СМИ: в Турции дали согласие на производство «Спутника V»

Турция одобрила производство российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила газета Yeni Şafakсо ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.

«В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», — процитировало издание ученого.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Этой вакциной активно прививают россиян. Ее одобрили уже в 50 странах, заметили в РФПИ. В частности, в Аргентине, Мексике, Черногории, Сербии, Армении, Белоруссии.

В последние недели эпидемическая обстановка в Турции ухудшилась. В стране, как рассказала «360 живущая там россиянка, ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса. Россия приняла решение с 15 апреля по 1 июня приостановить полеты в это государство. В связи с этим в Москве люди в конце прошлой недели выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines.