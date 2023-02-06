Мир 06 февраля 2023, 19:12 Турция обратилась за помощью к НАТО Турецкие власти направили официальный запрос НАТО для получения медпомощи РИА «Новости»

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Турция официально обратилась за помощью к НАТО и направила альянсу запрос для получения медпомощи и оборудования. Копия письма появилась в сети.

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Кроме того, власти страны просят помочь сформировать поисково-спасательные отряды и полевые госпитали, которые будут защищены от природных катаклизмов, а также прислать технический персонал для их сборки.

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По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 1498 человек, более 8500 — ранены. Разрушено около трех тысяч зданий.

В граничащей с Турцией Сирии погиб 461 человек, еще около полутора тысяч пострадали.

Судя по данным Геологической службы США, землетрясение ощутили на себе 16 стран. В том числе Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Ираке и Иране.

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предупреждал о этом еще 3 февраля. В своем аккаунте в Twitter он написал, что вскоре на Ближнем Востоке «произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5».