Происшествия 06 февраля 2023, 18:21 Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498 человек «Звезда»: число жертв землетрясения в Турции достигло 1498 человек РИА «Новости»

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Землетрясение унесло жизни 1498 человек в Турции. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Соседняя Сирия также пострадала от землетрясения. По последним данным, там погибли 326 человек. Однако поиски жителей под завалами продолжаются.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил масштабы трагедии. По его словам, к подобным разрушениям и жертвам привело землетрясение, произошедшее в 1939 году.

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Россия не осталась на стороне. Президент страны Владимир Путин направил телеграмму лидерам Турции и Сирии с соболезнованиями. Позже он поговорил с президентом САР Башаром Асадом и заявил о готовности отправить спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Сирийский лидер принял предложение Путина. В ближайшее время российские спасатели вылетят в Сирию для оказания помощи местным властям и экстренным службам.

Президент России также пообещал поговорить с президентом Турции и предложить жителям страны такую же помощь.