Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» Украины

Украина продолжает хвастаться своим мощным вооружением. Так, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов завил, что в у них появился ракетный щит.

«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов во время видеоконференции.

Он добавил, что у Украины фактически появились ракеты, способные уничтожать объекты на удаленном расстоянии. Более того, есть еще крылатые ракеты, которые могут поразить любую морскую цель в Черном и Азовском морях.

Турчинов отметил, что рад происходящему на Украине. При этом он признался, что есть определенные проблемы с госзаказами и финансированием, а без них ракетная программа существовать не может.

«В государственном оборонном заказе на этот год не предусмотрено финансирование закупки ракет „Ольха“, которые приняты на вооружение, доработка и заказ новых ракет „Ольха-М“, доработка, принятие на вооружение и заказ новых дивизионов крылатых ракет „Нептун“», — заявил экс-секретарь СНБО.

Ранее директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил, что Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха». Целью при этом выберут нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.