Российскому заводу пригрозили ракетным ударом с Украины

На Украине заявили, что по российским инфраструктурным объектам могут нанести ракетный удар. Атаку в том числе допустили на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил в интервью порталу censor.net, что не исключает подобное развитие событий. Его предприятие занимается производством, переработкой и утилизацией ракетного топлива.

В случае атаки удары, скорее всего, нанесут украинской реактивной системой залпового огня «Ольха». Целью станут объекты критической инфраструктуры.

«Вроде того же „Каменского“», — заметил Шиман, подразумевая НПЗ в ростовском городе Каменске-Шахтинском.

О ракетах «Ольха» в прошлом году рассказывал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Именно они якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В апреле 2020 года в стране провели испытания этого вооружения. Заявленная дальность полета ракеты составляет около 280 километров, она способна развить скорость около тысячи километров в час.