Цукерберг изменит подход к Facebook ради свободы пользователей

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о новом подходе к размещению контента в соцсети, который многим не понравится. Он решил дать людям больше свободы в выражении мыслей.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое», — цитирует Цукерберга, который выступал на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта, CNBC.

Цукерберг отметил, что сейчас «огромное количество вещей» заставляют цензурировать, и это ему не нравится. Поэтому основатель Facebook решил изменить поход, чтобы защищать свободу выражения авторов и обеспечивать шифрование данных.

В то же время Цукерберг заявил, что вредоносный контент будут по-прежнему удалять. Речь идет о контенте, связанном с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

По мнению Цукерберга, раньше Facebook действовал так, чтобы «никого не обидеть», не отстаивая собственные интересы. Теперь соцсеть хочет добиться понимания от своих пользователей.

Между тем в американской администрации, наоборот, критиковали Facebook за недостаточные меры по предотвращению вмешательства других стран в выборы в США. Конгрессмены требовали ужесточить правила работы ресурса.