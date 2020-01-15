Аналитик призвал бороться с политической цензурой в Facebook

Недавно голливудский актер Марк Хэмилл высказал критику в адрес руководства компании Facebook. Актер «Звездных войн» остался недоволен отказом главы соцсети Марка Цукерберга выделить деньги для проверки политической рекламы на наличие фейков. Свой протест Хэмилл выразил удалением своей страницы в Facebook.

Тем временем российские пользователи терпят блокировки из-за избирательной цензуры соцсети, если их взгляды не нравятся США, сообщило ИА Nation News.

Аналитик Дмитрий Бабич заявил, что борьба с негативным влиянием Запада должна вестись всеми возможными способами. Он отметил, что негатив будет поступать в Россию в любом случае.

«Мы себя ведем в мире намного приличнее, чем наши, как мы вежливо говорим, партнеры, а на самом деле в нынешней ситуации — противники», — заявил Бабич.

Политический обозреватель призвал Россию бороться за свободу информации не только на просторах Рунета, но и в мировом интернет-пространстве.