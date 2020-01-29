Facebook признался в слежке за пользователями вне сети

Основатель Facebook Марк Цукерберг признался, что соцсеть следит за своими пользователями. Компания получает сведения об активности пользователей в интернете. Собранную статистику используют для адресной рекламы и сообщений для бизнеса.

«Другие компании отправляют нам информацию о вашей деятельности на своих сайтах, и мы используем эту информацию, чтобы показывать вам релевантные объявления. Теперь вы можете просмотреть сводную информацию и удалить ее из своей учетной записи, если хотите», — заявил Цукерберг в статье, которую опубликовал корпоративный сайт компании.

Facebook анализирует активность тех, кто не заходит в соцсеть, но посещает другие интернет-ресурсы. Соцсети становятся известны покупки пользователей в интернет-магазинах, запросы в поисковиках, даже пожертвования. Все это попадает в статистику по каждому пользователю.

«Одна из наших главных целей на следующее десятилетие — создать гораздо более надежную защиту конфиденциальности для всех на Facebook», — поделился планами Цукерберг.

Глава Facebook подчеркнул, что теперь компания дала пользователям инструмент, который позволит следить за своей статистикой и при необходимости ее очищать.

«В течение следующих нескольких недель мы отправим приглашения почти двум миллиардам людей во всем мире посмотреть свои настройки конфиденциальности», — заверил глава компании.