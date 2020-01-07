Facebook ужесточил меры по борьбе с фейковыми видео

«Люди ежедневно делятся миллионами фотографий и видео на Facebook, используя визуальные эффекты. Некоторые делают это для улучшения качества картинки или звука. Но есть люди, которые занимаются манипулированием СМИ, чтобы ввести общество в заблуждение», — заявила Бикерт.

Она добавила, что отныне Facebook будет удалять видеоконтент, если он был отредактирован не очевидным способом для того, чтобы обмануть пользователей. Также с платформы удалят ролики, которые создали при помощи искусственного интеллекта или нейросетей. По словам Бикерт, видео подобного рода пока встречаются в интернете довольно редко, однако в последнее время их стали выкладывать все чаще. На платформе останутся лишь пародийные и сатирические видео, которые сняли с целью развлечь аудиторию, а не пустить дезинформацию.

О том, что платформа может изменить свою политику в отношении так называемых дипфейков еще в конце июня 2019 года сообщил основатель Fаcebook Марк Цукерберг.