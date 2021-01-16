ЦИК подтвердил победу Жапарова на выборах в Киргизии

Садыр Жапаров победил на досрочных выборах президента Киргизии, которые прошли 10 января. Он набрал 79,23% голосов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

«За Жапарова проголосовали 79,23% избирателей», — пояснили они. Явка избирателей составила 39,33%.

Ранее Жапаров занимал должность исполняющего обязанности президента республики. Он отказался от своих полномочий, чтобы баллотироваться в президенты.

Во время выборов он заявил, что Киргизия навсегда останется стратегическим партнером и союзником России. Политик напомнил, что после распада Советского Союза прошло уже 30 лет. Но Россия и Киргизия сохранили хорошие отношения.

«Россия остается главным союзником», — пообещал он.

Ранее Владимир Путин уже успел поздравить Жапарова с победой на выборах. Российский лидер заявил, что рассчитывает на развитие связей между странами.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что отношения между государствами носят характер стратегического партнерства и союзничества. У стран уже есть большой опыт сотрудничества в разных областях, «конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС».