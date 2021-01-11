Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Политик напомнил, что после распада Советского Союза прошло уже 30 лет. Но Россия и Киргизия сохранили хорошие отношения.

«Россия остается главным союзником», — пообещал он.

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии. По данным республиканской Центральной избирательной комиссии, за него отдали свои голоса 79,18% избирателей. Также граждане республики приняли участие в референдуме о смене формы правления в стране. Более 80% предпочли президентскую форму правления.

Ранее стало известно, что занявшие второе и пятое место в ходе предварительного подсчета голосов кандидаты на пост президента Киргизии лидер партии «Весь Кыргызстан» Адахан Мадумаров и экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев заявили, что не признают результаты голосования.

Досрочные выборы в Киргизии проходят после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Он покинул свой пост в октябре 2020 года после того, как страну охватили беспорядки после выборов в государственный парламент. Исполняющим обязанности президента стал освобожденный из заключения Садыр Жапаров. Перед президентскими выборами он снял свои полномочия, чтобы выставить свою кандидатуру, как обычный гражданин.