Жапаров сложил полномочия президента Киргизии ради участия в выборах

В перечень необходимых документов вошли заявление в ЦИК, справка об отсутствии гражданства в других странах и согласие на обработку персональных данных.

Выборы президента страны пройдут 10 января следующего года.

По данным НСН, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Жапаровым. Они обсудили перспективы развития отношений между странами и договорились укреплять партнерство.

Жапаров также рассказал о ситуации, которая сложилась в республике. Путин выразил надежду, что в ближайшее время обстановка улучшится и все вопросы решатся.

Кроме того, политики поговорили на тему сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и о совместных действиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.