facebook_pixel
    11 января 2021, 10:57

    Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
    Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии

    Российский лидер заявил, что рассчитывает на развитие связей между странами.

    «Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — подчеркнул Путин.

    Президент России отметил, что отношения между государствами носят характер стратегического партнерства и союзничества. У стран уже есть большой опыт сотрудничества в разных областях, «конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС».

    Досрочные выборы президента состоялись в Киргизии 10 января. Осенью 2020 года глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку из-за начавшихся беспорядков. Они произошли после выборов в парламент.

    Тогда исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. Позже он выставил свою кандидатуру на пост президента. По последним данным, политик является безоговорочным лидером гонки. Он набрал около 80% голосов.

    Наблюдатели уже признали выборы в Киргизии состоявшимися. Они назвали избирательный процесс свободным и открытым.