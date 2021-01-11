Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии

Российский лидер заявил, что рассчитывает на развитие связей между странами.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что отношения между государствами носят характер стратегического партнерства и союзничества. У стран уже есть большой опыт сотрудничества в разных областях, «конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС».

Досрочные выборы президента состоялись в Киргизии 10 января. Осенью 2020 года глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку из-за начавшихся беспорядков. Они произошли после выборов в парламент.

Тогда исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. Позже он выставил свою кандидатуру на пост президента. По последним данным, политик является безоговорочным лидером гонки. Он набрал около 80% голосов.

Наблюдатели уже признали выборы в Киргизии состоявшимися. Они назвали избирательный процесс свободным и открытым.