ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов
ЦИК признал недействительными парламентские выборы в Киргизии. Об этом сообщило РИА «Новости». Решение Центризбиркома республики прокомментировал член комиссии.
В законодательный орган, по предварительным данным, прошли партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Первые две — проправительственные, остальные — центристские.
Другие принявшие в участие в выборах фракции не преодолели семипроцентный барьер, заявили о многочисленных нарушениях и вышли протестовать. В ходе беспорядков пострадали 590 человек, в больницы попали 130 из них. Известно об одном погибшем.