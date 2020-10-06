ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

В законодательный орган, по предварительным данным, прошли партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Первые две — проправительственные, остальные — центристские.

Другие принявшие в участие в выборах фракции не преодолели семипроцентный барьер, заявили о многочисленных нарушениях и вышли протестовать. В ходе беспорядков пострадали 590 человек, в больницы попали 130 из них. Известно об одном погибшем.