При беспорядках в Киргизии пострадали 590 человек

При беспорядках в Киргизии, которые начались после парламентских выборов, пострадали 590 человек. Участники протестов захватили мэрию Бишкека.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщили о 590 пострадавших участниках уличных протестов.

«150 из них были госпитализированы», — уточнили представители Минздрава страны. Их слова приводит ТАСС.

При этом 13 человек находятся в реанимации, один их пострадавших погиб.

Также митингующие захватили здание мэрии Бишкека. Об этом сообщил сам глава города Азиз Суракматов в разговоре с агентством 24.kg. Других подробностей о захвате пока нет.

Ранее стало известно, что участники протестных акций захватили здание парламента в Бишкеке, где вспыхнул пожар. Горели кабинеты с четвертого до восьмого этажа. По словам протестующих, кто-то поджог одно из помещений, после чего огонь перекинулся на соседние. При этом очевидцы сообщали, что митингующие бросали в сторону Белого Дома бутылки с зажигательной смесью. К 06.00 по московскому времени пожар в здании парламента удалось потушить.