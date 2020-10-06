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    06 октября 2020, 09:07

    Протестующие в Киргизии «поставили» в Бишкеке нового мэра и хотят назначить премьер-министра

    Александра Ломейко

    Протестующие в Киргизии провозгласили нового «мэра» Бишкека. Им стал кандидат в депутаты от проигравшей партии «Республика» Жоошбек Коеналиев. Оппозиция намерена назначить и временного премьера.
    Протестующие в Киргизии «поставили» в Бишкеке нового мэра и хотят назначить премьер-министра

    Представитель муниципалитета рассказал РИА «Новости», что здание мэрии Бишкека захвачено протестующими.

    «Они сказали нам, что назначают нового мэра — Жоошбека Коеналиева», — уточнил сотрудник мэрии.

    Градоначальника Азиза Суракматова в здании городской администрации в настоящий момент нет, добавил он.

    Жоошбек Коеналиев, который был кандидатом в депутаты киргизского парламента от «Республики», с 2014 по 2018 годы руководил одним из департаментов Государственной регистрационной службы Киргизии.

    Лидер оппозиционной партии «Мекенчил» («Патриот») Камчыбек Ташиев заявил, что протестующие собираются назначить временного премьер-министра. На этот пост прочат оппозиционного политика Садыра Жапарова.

    Во вторник Жапарова освободили из тюрьмы, где он сидел за захват заложника в ходе беспорядков 2013 года. Из колонии выпустили и экс-премьера Сапара Исакова, который отбывал срок за коррупцию.

    Новости SMI.FM