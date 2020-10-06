СМИ: бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков вышел на свободу

В Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он отбывал срок в селе Молдовановка за коррупцию.

Об освобождении Исакова сообщило агентство 24.kg со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева.

Приговор Сапару Исакову выносили по двум уголовным делам. Первое касалось коррупции в Историческом музее, второе — модернизации ТЭЦ Бишкека. Бывшего главу кабмина осудили на 18 и 15 лет. Недавно его перевели в колонию № 27.

Благодаря протестующим на свободу вышел и экс-депутат Садыр Жапаров. Близкие остальных сторонников бывшего президента собрались у СИЗО-1. Они требуют выпустить Фарида Ниязова и Каната Сагынбаева.

В Бишкеке 5 октября начались массовые протесты сторонников партий, которые не прошли на выборах семипроцентный барьер. Демонстранты требовали повторного голосования, их начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами. После столкновений с силовиками в больницы попали более ста человек. В ночь на вторник протестующие штурмовали Белый дом. В здании начался пожар.