СМИ: бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков вышел на свободу
Об освобождении Исакова сообщило агентство 24.kg со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева.
Приговор Сапару Исакову выносили по двум уголовным делам. Первое касалось коррупции в Историческом музее, второе — модернизации ТЭЦ Бишкека. Бывшего главу кабмина осудили на 18 и 15 лет. Недавно его перевели в колонию № 27.
Благодаря протестующим на свободу вышел и экс-депутат Садыр Жапаров. Близкие остальных сторонников бывшего президента собрались у СИЗО-1. Они требуют выпустить Фарида Ниязова и Каната Сагынбаева.
В Бишкеке 5 октября начались массовые протесты сторонников партий, которые не прошли на выборах семипроцентный барьер. Демонстранты требовали повторного голосования, их начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами. После столкновений с силовиками в больницы попали более ста человек. В ночь на вторник протестующие штурмовали Белый дом. В здании начался пожар.