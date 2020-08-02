ЦИК Белоруссии отказался устанавливать камеры на избирательных участках

Идея по поводу установки камер на участках за счет граждан не соответствует требованиям избирательного законодательства, объявили в ЦИК. Кроме того, в Центризбиркоме не поняли порядок практической реализации предложения. К тому же законы республики не позволяют использовать технические средства граждан для организации выборов.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик предложил оборудовать некоторые избирательные участки камерами 28 июля. С помощью них он хотел вести трансляцию подсчета голосов.

«Мы ожидали если не содействия от тех, кто сам должен был предложить и реализовать все это в условиях пандемии, то хотя бы возможности самим обеспечить прозрачность выборов», — прокомментировал он решение ЦИК.

Дик представляет интересы оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. К участию в кампании на этапе регистрации в ЦИК не были допущены Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. В отношении первого возбуждено уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Цепкало уехал из Белоруссии из-за угрозы уголовного преследования.

Главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская.