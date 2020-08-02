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    02 августа 2020, 16:07

    ЦИК Белоруссии отказался устанавливать камеры на избирательных участках

    Алена Макаренко

    ЦИК Белоруссии отказался устанавливать систему видеонаблюдения на избирательных участках. Причем установка камер предполагалась за счет средств граждан. Об этом сообщил портал tut.by.

    Идея по поводу установки камер на участках за счет граждан не соответствует требованиям избирательного законодательства, объявили в ЦИК. Кроме того, в Центризбиркоме не поняли порядок практической реализации предложения. К тому же законы республики не позволяют использовать технические средства граждан для организации выборов.

    Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик предложил оборудовать некоторые избирательные участки камерами 28 июля. С помощью них он хотел вести трансляцию подсчета голосов.

    «Мы ожидали если не содействия от тех, кто сам должен был предложить и реализовать все это в условиях пандемии, то хотя бы возможности самим обеспечить прозрачность выборов», — прокомментировал он решение ЦИК.

    Дик представляет интересы оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

    Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. К участию в кампании на этапе регистрации в ЦИК не были допущены Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. В отношении первого возбуждено уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Цепкало уехал из Белоруссии из-за угрозы уголовного преследования.

    Главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская.

    Новости SMI.FM