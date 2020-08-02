Белорусский оппозиционер уехал из Москвы в Киев

Бывший претендент на пост кандидата в президенты Белоруссии Виктор Цепкало уехал из Москвы в Киев. Ранее он приехал в Россию вместе с детьми.

Об этом «Интерфакс-Запад» сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — сказал он.

24 июля стало известно, что Виктор Цепкало уехал из республики и вместе с детьми остановился в Москве. При этом его супруга осталась на территории Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты республики отметил, что уехал после предупреждения о возможном аресте. Он пояснил, что об этом ему сообщили друзья из МВД и КГБ Белоруссии.

Центризбирком республики отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента 14 июля. Причиной стало то, что он не смог собрать нужное число подписей для продолжения участия в гонке. Для этого ему необходима поддержка 100 тысяч граждан страны.

Цепкало принес в ЦИК 160 тысяч подписей, но в результате проверок достоверными признали только менее 80 тысяч подписей. 16 июля он обратился в Верховный суд с жалобой на отказ в регистрации в качестве кандидата. При этом он отметил, что не питает «никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет». Верховный суд отклонил его жалобу.

Выборы презента Белоруссии запланированы на 9 августа.