Иван Усович в интервью Дудю призвал голосовать за Тихановскую

Усович рассказал, что до «движухи» этим летом не интересовался политикой. Он заявил, что как многие люди его поколения привык к несменяемому президенту республики Александру Лукашенко, и предпочитал заниматься своей жизнью вместо того, чтобы пытаться что-то изменить.

«На самом деле в этом нет ничего удивительного, и сейчас все белорусы понимают, как эти выборы закончатся. Нет ничего удивительного и в том, что Виктора Бабарико не допустили до регистрации. Но я все равно пойду на выборы, пусть даже в России. Надо голосовать за Тихановскую (Светлана Тихановская, жена арестованного белорусского блогера — прим.ред.)», — заявил комик. Свою решимость сделать выбор он объяснил тем, что многие жители республики, и он сам в том числе, чувствуют угрозу, исходящую от лояльных нынешней власти силовиков.

Ранее сообщалось, что минские милиционеры задержали несколько журналистов, в том числе, российских, которые вместе с представителями оппозиции оказались перед зданием Комитета госбезопасности.