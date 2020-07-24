Конкуренту Лукашенко предъявили новые обвинения

Бывшему руководителю Белгазпромбанка и экс-кандидату в президенты Белоруссии предъявили обвинение. Следствие считает, что он получил взятку в особо крупном размере.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«Действия Бабарико В. Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов рублей и их распределению среди руководства ОАО „Белгазпромбанк“ <…> переквалифицированы <…> как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новое обвинение уточняет отдельные обстоятельства в преступлении оппозиционера.

Виктор Бабарико был главой Белгазпромбанка до 2020 года. Перед подачей заявки он уволился. Он считался одним из ярких конкурентов действующего президента Александра Лукашенко.

Его задержали во время сдачи подписей за свою кандидатуру. В начале июля его обвинили по трем уголовным статьям: отмывание денег, неуплата налогов и дача взятки.