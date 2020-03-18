Евро подскочил до 90 рублей

На фоне очередного обвала цен на нефть курс рубля на рынке forex пошел вниз по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:32 по московскому времени курс доллара на рынке forex равнялся 82,77 рубля, евро — 90,1 рубля.

На Московской бирже курс доллара уперся в верхнюю планку коридора в 80,87 рубля, а евро — в планку 88,725 рубля. Именно торги на Московской бирже являются для рубля основными.

В среду мировые цены на нефть падают на 13-22%. Новый виток снижения разразился на фоне волны паники, которая вызвана рисками вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику. Для нефтяного рынка дополнительные риски также представляет вероятность переизбытка сырья, возникшая после распада сделки ОПЕК+.