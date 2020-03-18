Цена на нефть показала минимум за почти 20 лет

Американская нефть в среду опускалась до 25,52 доллара за баррель. В последние раз такие значения фиксировали в апреле 2003 года.

Тем временем данные Лондонской биржи ICE показали, что цена на эталонную нефть Brent 18 марта упала ниже 28 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2016 года.

Стоимость сырья стала снижаться уже во вторую неделю марта. Это связано с разрывом соглашения в ОПЕК+ и пандемией коронавируса. Страны, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, не договорились о продлении сделки. Россия из нее вышла, а Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак заявили, что с 1 апреля увеличат добычу сырья.

На фоне падения цены на нефть рубль продолжает ослабевать. По последней информации, евро сейчас стоит 86 рублей, а доллар — 78,23. Эти данные в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Московской биржи. Еще с утра американская валюта стоила большее 79 рублей.