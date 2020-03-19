Эксперт дал советы по сохранению рублевых сбережений

«Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — пояснил Коган.

По его словам, в эти дни стоимость ценных бумаг снизилась до минимума по всему мировому рынку. При этом есть вероятность, что они подорожают только через год-два. Профессор также не порекомендовал менять валюту, так как «суетиться уже поздно» — доллар и евро уже слишком выросли в цене.

По мнению эксперта, Центробанк мог бы помочь российской экономике в этот период, если бы не поднимал ключевую ставку. «Дешевые кредиты помогли бы тем компаниям, которые в текущем кризисе оказались в тяжелой ситуации», — уверен Коган, добавив при этом, что регулятор все равно поднимет ставку, чтобы стабилизировать курс национальной валюты.

На фоне очередного обвала цен на нефть курс рубля на рынке forex пошел вниз по отношению к доллару и евро, которые сейчас стоят 82,77 и 90,1 рубля соответственно.