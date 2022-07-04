Цена на газ в Европе впервые с марта превысила 1700 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе впервые с 10 марта поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ценовой максимум на 4 июля составил 1715 долларов, хотя еще утром торги открылись на отметке 1630 долларов.

Газовые котировки в Европе били в марте рекорды четыре дня подряд на фоне опасения запрета на поставку энергоносителей из России.

Экономист Йенс Эрхардт ранее подсчитал, что отказ Германии от российского газа обойдется стране примерно в триллион евро, если она решит использовать дорогостоящий сжиженный газ.

Издание Bild писало, что около половины жителей ФРГ боятся замерзнуть ближайшей зимой из-за высокой стоимости энергоресурсов.

Франция стала в последнее время лидеров по объему закупленного российского газа. Сенатор Алексей Пушков назвал эту ситуацию энергетическим водевилем.