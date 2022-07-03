Отказ от российского газа обойдется Германии в триллион евро

Отказ от дешевого российского газа с наращиванием мощностей для приема дорогостоящего сжиженного топлива обойдется Германии в триллион евро. Об этом немецкий экономист Йенс Эрхардт заявил в интервью газете Handelsblatt.

Эрхардт заявил, что Германия и Европа в целом наносят себе огромный ущерб, вводя антироссийские санкции.

«В ближайшие четыре года мы вообще не сможем заменить дешевый российский газ. Расширение возможностей по приему СПГ, по некоторым оценкам, обойдется нам в триллион евро (порядка 56 триллионов рублей по курсу ЦБ РФ на 2 июля — прим. ред.)», — заявил экономист.

Германии предстоят тяжелые времена, предрек специалист. Начнет сокращаться и объем экспорта, который с момента введения евро в обращение увеличился на 50%. По оценке Эрхардта, это сокращение экспорта нанесет больший ущерб Германии, чем другим странам.

Специалист признался, что ожидает нового обрушения немецкого индекса DAX. Экономист также раскритиковал меры ФРС США по борьбе с инфляцией. Регулятор совершает, возможно, самую крупную ошибку со времен Второй мировой войны, заявил Эрхардт.